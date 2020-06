Egy alig használt Ferrari 488 Pista kerül kalapács alá és roppant kíváncsiak vagyunk, mennyiért fog elkelni. A 488 GTB hattyúdalának szánt Pistát még márciusban vette meg egy kereskedő előző tulajdonosától. Az autó gyönyörű sárga festését kétszínű sportcsík egészíti ki, de gyári 20 colos kovácsolt felnik, ezüstszínű fékbetétek és rengeteg szénszálas elem is található rajta.

Galéria: Eladó Ferrari 488 Pista

28 Fotó

Az erőt belé egy biturbós, 3,9-literes V8-as adja, ami az eredeti GTB hajtásláncához képest fejlesztett tengelyeket, titán összekötőket, nagyobb hűtőt és könnyűsúlyú lendkereket, illetve kipufogószelepet kapott. 710 lóereje és 770 Nm-e azóta az F8 Tributóban köszön vissza, itt egy hétsebességes, duplakuplungos automata váltó engedi az erőt a hátsó tengelyek felé.

Az eredeti tulajdonos rengeteg kiegészítőt kipipált a vásárlásnál, például az emelőt a felfüggesztésre, új üléseket, ajtópaneleket, beépített poroltót, egy sárga kilométerórát és egy nagyteljesítményű hangrendszert.

A belteret Nero Alcantara borítja sárga varratokkal, mely az ülések mellett a plafonon, a konzolon és a műszerfalon is jelen van. A csupán 4184 km-t futott Ferrariban egy csipetnyi karbon is található. Amikor felkerült a hirdetés, akkor 350 ezer dollár volt a kezdőár (kb. 106 millió forint), szóval kíváncsian várjuk, mennyiért fog elkelni.

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: