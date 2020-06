Nemrég közölhettünk le képeket a tesztelés alatt álló Skoda Karoqról, most pedig a nagytestvérét is a szalagcímbe emelhetjük. Ráadásul nem is akármilyen Kodiaqot sikerült lekapni, egyből a fokozott teljesítményű RS változat került a kémfotósok szeme elé. A Rally Sport egy osztrák panziónál lett lekapva, rögtön a közepes méretű SUV alapverziójával, mely az alsó galérián nézhető meg.

Ahogy a Karoq esetében is, itt is elől-hátul van az álca felvive, ahol a Skoda új lökhárítókat és lámpákat tesztel. A prototípuson lévő halogénizzókkal nem kell törődni, mert az SUV már ma is teljes LED-lámpákat használ alapfelszereltségként, és esélytelen, hogy visszalépnének, egy LED-mátrixos megoldás, ami az új Octaviánál van, elképzelhetőbbnek tűnik.

A kisebb prototípusoknak hasonló álcázási technikája van, hogy a kisebb átalakításokat elrejtsék. A tesztjárművek egyik specifikációs lapja az utastérben azonban kivehető: egy 2,0-literes turbódízel van benne 200 lóerővel. Ez az a 2,0-literes TDI Evo egység, ami a nemrég bemutatott Octavia Scoutban is megtalálható.

A tisztább és hatékonyabb hajtásláncot a dízeles Octavia RS-ben is megtalálhatjuk majd, amely az év folyamán érkezik de a motor a VW Golf GTD-ben február végén már megmutatta, hogy 400 Nm-es nyomatékra képes. Kizárólag DSG-váltó lesz elérhető hozzá.

Persze nem csak a dízel lesz az egyetlen újdonság a frissítéssel: egy plug-in hibrid rendszerre is számítunk, melyet a Superb iV-től örökölt meg. Egy 1,4-literes TSi-t és egy villanymotort keresztez, ezek külön-külön 156 és 115, együtt 218 lóerőt tudnak a Skoda zászlóvivőjében, mely villamosítva egy hatsebességes DSG váltót és egy 13 kWh-s akkumulátort hordoz, ez a felállás a Passat GTE-ben már bizonyított. A Skoda Kodiaq már négy éve velünk van, így gyanús, hogy még idén láthatjuk a frissített verziót.

A Skoda Enyaq első teljesen elektromos modelljén dolgozik, mely egy SUV lesz, és az Enyaq nevet viseli. Íme egy rövid bemutató róla.