Még februárban őrült meg a közösségi média – mi is beszámoltunk róla – azon, hogy egy gyönyörű Ferrari F40-es Monaco utcáin égett szénné, miközben próbálták többen is oltani. Galériánkban mutatjuk, hogy néz ki pár hónappal az eset után.

Galéria: La Ferrari F40 brûlée à Monaco

10 Fotó

Nem szép látvány, de úgy néz ki, egy szerelőbrigád megpróbálja helyre pofozni. Ez már első pillantásra is komoly feladatnak tűnik, de ha van egy gyűjtő, aki hajlandó rengeteg pénzt önteni a projektbe, nem lehetetlen.

Elvégre nemrég mi is beszámoltunk arról az ütött kopott F40-esről, amely Irakban elhagyatva, ütött kopott állapotban állt évekig egy garázsban, mielőtt a tulajdonos vette a fáradságot, hogy kipofozza. Alább látni, hogy néz ki.

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: