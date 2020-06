Egyáltalán nem meglepő módon az új 4-es BMW bemutatója óta ömlenek a különböző renderképek. Egyesek a jövőt akarják elképzelni a kabrió vagy az M4-es felvázolásával, míg mások az előd normális méretű hűtőrácsának állítanak emléket. Az X-Tomi Design azonban egészen 1998-ig visszarepít minket.

Mi történt 22 éve? Akkor érkezett meg a Z3 Coupe shooting brake kivitelben. Vélhetően ez járhatott a szerző fejében, amikor a 4-es BMW-t hosszú tetejű változatban elképzelte, az M Performance színeiben. Bármilyen szép is ez az M440i-alapú renderelés, esélytelen, hogy valóra váljon.

A shooting brakek igen ritkák manapság, és ha érkezik is egy-egy, akkor is valamelyik Aston Martin alapján készült méregdrága Zagatao. Gyorsan ránézve a BMW felállására, kiderül, hogy nincs is hely neki a hármas sorozat Touringja és a négyes sorozat Gran Coupéja mellett.

Mindazináltal ez az újgyakorlat egy érdekes „mi lenne, ha” modell, és legalább addig se arról beszéltünk, mit tett az új hűtőrács a kocsival. Örülnénk, ha X-Tomi Design a hátulját is megörökítené a modellnek, ugyanis onnan lenne igazán csábító az ajánlat.

A Lumma egy roppant látványos, de emellett igen drága karosszériacsomagot tervezett a BMW X7-re, melynek piacra dobásával egy rövid videót is közzétettek, hogy lássuk, miként fest menet közben.