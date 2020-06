Sok autógyártó újraindította termelési és üzleti tevékenységeit világszerte, de az utóbbi hónapok komoly fejtörést fognak okozni mindenkinek. A luxusmárkák különösen komoly csapásokat kell, hogy elszenvedjenek, a BMW a következő, akiknek változtatniuk kell, hogy túléljék a koronavírus-járvány több hónapos tereprendezését. A gyárakban és a szalonokban csak gyűltek a költségek, miközben az eladások szinte a nullára estek.

A Reuters egy forrása a BMW-nél elmondta, a német gyártó legalább tízezer dolgozó elbocsátását tervezi, kapacitáscsökkentési és a növekedési költségek fedezése céljából. A BMW szerint a munkástanáccsal egy olyan csomagról egyeztek meg, ami „a fenntartható jövő személyzeti lépéseit” tartalmazza. Ahogy minden cégnél, itt is ez az utolsó szalmaszál, és bár nyilván nem a legideálisabb megoldás, a megfelelő kompenzációk érdekében lépéseket kellett tenni.

Más európai luxusgyártók is lépéseket jelentettek be június elején, köztük az Aston Martin és a Bentley, és az is biztos, hogy nem a BMW lesz az utolsó. Május elején a gyártó ausztrál részlege a kereskedésekbe kirakott egy rakás flotta és kiállítási autót, ezzel próbálva javítani a statisztikát. ami nem biztos, hogy jót jelent a jövőre nézve.

A belső változásokhoz kapcsolódóan az is kiderült, hogy a BMW és Daimler közötti közös fejlesztések meghatározatlan ideig halasztásra kerültek, mivel hosszas mérlegelés után a cégek úgy döntöttek, egyelőre külön utakon folytatják. Bár a projekt folytatására van esély, egyelőre saját partnereikkel dolgoznak a vállalatok.

A Lumma egy roppant látványos, de emellett igen drága karosszériacsomagot tervezett a BMW X7-re, melynek piacra dobásával egy rövid videót is közzétettek, hogy lássuk, miként fest menet közben.