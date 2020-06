Múlt szombattól egy hétig, azaz most szombatig megtekinthető a Tesla Cybertruckja élőben Los Angeles legnagyobb autós múzeumában, a Petersen Automotive Museumban.

Ez az első lehetőség, hogy hivatalosan is meg lehet nyilvánosan tekinteni az elektromos kisteherautót, eddig ugyanis privát bemutatókon, videókonferenciákon mutogatták, néha pedig feltűnt az utakon is, akár pont Elon Muskkal a volán mögött, aki egy táblát is elsodort vele.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.