Amikor az ember azt hinné, 2020 nem lehet rosszabb, kiderül, hogy a kamionok kisodródva komolyat tudnak tarolni. Bár az alábbi videó elég ártalmatlanul indul, a dolgok hamar rosszra fordulnak, amikor a fedélzeti kamerás autó sofőre ráfordul a főútra.

Nem sokkal ezután egy kamion megy át egy kereszteződésen, de hátulról eltalálja egy másik kocsi, ami a hírek szerint átment a piroson. Az ütközés erejétől a tréler felemelkedik és kiszakad a hátsó tengelye.

Amikor földet ér, már az útra 45 fokos szögben megy tovább. Mivel a kamionok általában elég nehezen állnak meg, a rakomány egyenesen a szembe érkező kocsinak rohan és lelöki azt az útról.

Arról, hogy mekkora kárt okozott a baleset, nincs információ, de a videó feltöltője annyit elárult, hogy Floridában történt júniusban. Az összes résztvevő „rendben” van leírása szerint, kivéve az egészet kiváltó autó utasa, aki „csúnyán megsérült.”

Emellett azt is leírja, hogy pár kereset be lett már nyújtva az eset miatt, és a balesetért a felelősséget már a piroson áthajtó sofőrre sikerült hárítani. Hogy ezen felül más büntetést is kapott-e, azt nem tudni. A videó mindenesetre jól mutatja, miért érdemes mindig az útra figyelni, mert ez az eset is megakadályozható lett volna, ha így történik.

