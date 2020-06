A fremonti üzem újranyitása után úgy tűnik, a Tesla minőségbeli gondokkal küzd, ügyfeleik sorra tagadják meg a Model Y-ok átvételét, vagy még a gyárban visszafordítják azokat miattuk. Sőt, több vásárló már kérte is a kiszállítás elhalasztását ezek miatt. A problémák között a laza biztonsági övek és a talapzatra nem hegesztett hátsó ülések is ott vannak az Electrek cikke szerint.

Ez a hullám rosszabbkor nem is jöhetett volna, mivel a Tesla épp negyedéves eladási számait akarja felpumpálni. Elon Musk pont múlt héten mondta el, hogy a Model Y-ok korrigálásra való visszaküldésének minimalizálása az elsődleges feladatuk:

„Hihetetlenül fontos jelenleg, hogy felpörgessük a Model Y termelését és minimalizáljuk a javításokat. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy ezen nagyon sok múlik.” – írta a vezérigazgató egy belső e-mailben.

Bár nem ez az első alkalom, hogy szaporább gyártás mellett minőségi problémái akadnak a gyártónak, a hírek szerint most többről van szó ennél. A Tesla akár be is áldozná az eladásait erre a negyedévre, csak hogy a minőségellenőrzésre összpontosítsanak. Ez további késéseket jelent, de ez is jobb, mint egy félkész autót átadni.

Az Electrek egy Marylandi Tesla-tulajdonost is megszólaltatott, aki többek között „festési és kárpithibák, horpadt ülések és laza biztonsági öv” miatt küldette vissza autóját a korábban már említett, rögzítetlen hátsó ülések mellett.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.