A frissített Kia Picantóról először januárban jelentek meg kémfotók, téli körülmények között teszteltek egy komoly álca alatt lévő prototípust. Úgy öt hónappal később a kisautó hivatalosan is bemutatkozott.

Galéria: Kia Picanto facelift

53 Fotó

Külsőre is könnyű megkülönböztetni az újratervezett modellt elődjétől, hála újratervezett frontrészének az új LED-fényszórókkal és a sportosabb lökhárítóval. A hűtőrácson is alakítottak, a ködlámpák pedig új krómszegélyt kaptak.

Hátul is hasonló újdonságokkal szembesülünk, a lámpák új textúrája mellett itt egy új diffúzor is található két kipufogócsővel (bár ez szerintünk az utcán nem így fog kinézni). További fejlesztés még a 16 colos keréktárcsák behozatala.

Az autóba ülve is más a körítés, de ami fontosabb, hogy a 8 colos infotainment képernyő egyszerre két Bluetoothos eszközt is támogat. A műszerközpont egy kb. feleekkora kijelzőt kapott.

Európában két 1,0-literes benzines motor közül lehet választani, 67 és 100 lóerővel. Új félautomata váltó is található benne, de lehet választani teljesen automatát is. A Picanto frissítése után is a gyártó hétéves, 150 ezer kilométeres garanciáját kapja meg.

A Dacia Dokker kisáruszállítóként fontos, hogy komoly vontatási kapacitással rendelkezzen, ezt mérte fel nemrég a román gyártó egy lencsevégre kapott teszten.