Paddy McGuinness megtört egy vörös Lamborghini Diablót a Top Gear eheti forgatásán. Amióta ő és Andrew Flintoff csatlakoztak a műsor stábjához, volt már pár ilyen incidens, Flintoff például egy Subaru Bratot, egy saját építésű kombi/halottaskocsi keveréket és egy erős triciklit is összetört, most McGuinness csatlakozott hozzá.

A műsorvezető társaival a Lamborghini Diablót egy Jaguar XJ220-at és egy Ferrari F40-et tesztelt Yorkshire északi részén. A lancs roadi rendőrség szerint a baleset a B6255-ös úton történt Ribbleshead közelében, nedves úton. Bár a baleset oka egyelőre ismeretlen, a közösségi médiában látható képek mutatják, mekkorák a károk.

Az olasz sportkocsi egy kerítésen ment át, elől, hátul és legalább az egyik oldalon szenvedett károkat. Két nagy horpadás is látható oldalt és a hátsó lökhárító is leszakadt. Egy másik képen látszik, hogy az első lökhárító is leesett, és jó eséllyel a padlólemez sem úszta meg a dolgot. Nagy valószínűséggel javíthatóak a károk, de a szegmens felvétele, ami a 29. évadba készült, ezzel mindenképpen csúszni fog.

