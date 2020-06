Még márciusban keltek szárnyra a hírek, hogy a VW ki akarja szorítani az Audi kisebbségi részvényeseit, hogy teljesen az ő birtokukba kerüljön az ingolstadti márka. Eddig 99,64%-a volt az Audinak náluk, a többiek a 0,36%-ba kapaszkodtak. Az Autonews Europe cikke szerint mindössze annyi kellett az eltűnésükhöz, hogy kifizessenek nekik 267 millió dollárnyi (kb. 80 milliárd forintnyi) prémiumot.

Közleményében a gyártó elmondta: „A Volkswagen AG bejelentette és leszögezte, hogy a pénzügyi megállapodás értelmében a kisebbségi részvényesek papírjait 1551,53 eurós értéken vásárolja fel.”

A Refinitiv adatai szerint ez 1050 eurós részvényenkénti árnak felel meg összesen 152 749 részvényért. Ezek átadása a részvényesek éves nagygyűlésén történhet meg, ami május 14-re volt időzítve, de így júliusra vagy augusztusra halasztódhat.

A részvények átadása ellenére az Audi továbbra is tőzsdei cég lesz. Peter Mosch, az Audi munkástanácsának elnöke elmondta: „Az Audi dolgozóinak képviselőjeként ezért harcoltunk, és most nyertünk. A márka továbbra is független marad a cégcsoporton belül.” Az Audi továbbra is a VW-csoport egyik legfontosabb tagja, egyes területeken, például kutatás-fejlesztésben egyenesen az éllovasai.

