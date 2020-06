A hardcore Ferrari-rajongók szerint egy ilyen modellt módosítani szentségtörés, de a Novitechez hasonló tuningcégek már évek óta nagy sikerrel dolgoznak a maranellói autókon. A német specialisták legújabb ilyen darabja a 488 GTB utódjára, az F8 Tributóra készült. Bár szinte ugyanúgy néz ki, mint az eredeti, azért jelentős változásokon ment keresztül.

Kezdésnek, az OEM felnijeit nagyobb, a Novitec és a Vossen közös fejlesztésű szettjei váltották, elől 21, hátul 22 colos verzióban. 72-féle színben kaphatóak (nem, nem elírás) tízküllős kivitelben, és a fényezésükön is lehet alakítani.

Az új cipőket a felfüggesztést lejjebb vivő rugók egészítik ki, így 35 mm-rel van a Ferrari közelebb a földhöz. Ha a vásárló nem kérte kiegészítőként a hidraulikus emelőt, most megkaphatja a Novitec verzióját, ami 40 mm-t emel a kocsi elején. Akkor áll vissza az eredeti helyzetbe, ha a sofőr lekapcsolja, vagy ha a kocsi eléri a 80 km/h-t.

Egy új kipufogót is adtak a gyors kupénak, ami az eredeti mellett a Novitec rozsdamentes acél, vagy szénszálas kivezetéseivel is kompatibilis. Előbbihez egy zajkezelő rendszer is tartozik, míg a motortérben is kisebb hőmérsékletet teremt.

A legjobbat hagytuk a végére: A 3,9-literes, biturbós V8-as 776 lóerőre és 882 Nm-re lett húzva, ami 66 lóerő és 112 Nm plusz a gyárihoz képest. Ez két tizedmásodpercet gyorsít a százas sprinten, 2,7 mp-re, összesen pedig 340 km/h-t tud elérni a kocsi. A Novitec egy aerodinamikai csomagon is dolgozik a modellre, a belteret pedig többféle színű bőrrel vagy Alcantarával tudják frissíteni.

