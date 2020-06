A BMW már tavaly nyáron bemutatta az M8-as kupé és kabrió sima és Competition változatát is, így azoknak a prototípusait nem érdemes már tesztelni – hacsak nem egy új verzióval készülnek. Az alábbi M8-as kabriót a Nürburgringen fedezték fel, és ha nem lenne rajta álca, fel se tűnt volna, miről van szó. A matricák az egész kasztnit takarják, de még így is látszik, hogy a lökhárító és a hűtőmaszk változtatás nélkül kerül át az új darabra.

A hátsó felével azonban mintha már dolgoztak volna, a lökhárító letisztultabb és jóval szögletesebb középső részén foglal helyet a rendszámtábla. A diffúzor közepe is máshogy néz ki, de az a szem becsapására elhelyezett műanyagpanel is lehet, a kipufogók elhelyezése nem változott.

Ha ez valóban a híresztelt CS modell, akkor egy hátsó spoiler és nagyobb légbeömlők is érkeznek majd az első lökhárítóra. Az új kerekek, kipufogó, ülések és a sok szénszálas anyag miatt a Competitionnél könnyebb lehet, de semmi drasztikusra nem kell számítani.

Az M5-ös CS verziója is készül már, a következő hónapokban be is mutatkozhat. Az eddigí hírek szerint a 4,4-literes V8-as biturbó feljebb húzott változata lesz majd benne enyhehibridként, így az M8 is ezt az utat követheti a Competition 625 lóerejénél és 750 Nm-énél nagyobb számokkal.

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.