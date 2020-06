A hetvenes évek elején, Miskolcon, a Szentpéteri kapuban készült fényképfelvétel alapján egykori kollégáink, az időjárási viszontagságok ellenére is rendületlenül álltak az út mellett. A mért sebességet pedig kézzel mutatták távolabb álló kollégáiknak, hetvenet a hetvenes évek elején. A cél mit sem változott, a közlekedés biztonsága közös érdekünk, hogy mindenki hazaérjen.

Az adatok is egyértelműek, alátámasztják a közúti ellenőrzéseket létjogosultságát. A sérüléses közúti közlekedési balesetekben az ittas okozók száma 2019 első öt hónapján 28 volt, míg 2020 ugyanezen időszakában már 36. Ez év első öt hónapjában 45906 alkoholszondás ellenőrzést hajtottak végre a rendőrök, amiből 530 pozitív volt.

A gyorshajtások tekintetében a számok azt mutatják, hogy 2019-ben januártól májusig 1375, a megadott sebességet meghaladó járművezetőt állítottak meg a rendőrök, ugyanezen mutató az idén 2303-at mutatott. Ezen esetekben a rendőrök a járművezetőket közvetlenül felelősségre vonták.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai, illetve a megye tíz rendőrkapitányságának közlekedési szakemberei 2020 nyarán is folyamatos kontroll alatt tartják megyénk útjait. A közúti ellenőrzések akkor és most, a hetvenes években és 2020-ban is ugyanazt szolgálják, a biztonságos közlekedést, hogy mindenki megérkezzen oda ahová indult.

