A BMW tisztán elektromos prémium modellje által nyújtott vezetési élményt is megtapasztalhatják június végétől a MOL Limo ügyfelei. A legnagyobb hazai közösségi autómegosztó a BMW i3 flottába emelése mellett egész napra szóló bérlési konstrukció bevezetésével is készül a nyárra.

Június közepétől húsz darab BMW i3 modellel bővül a MOL Limo flottája. A BMW i3 a 2013-as piaci bevezetése óta világszerte egyik legnagyobb darabszámban értékesített tisztán elektromos meghajtású jármű, amely az elmúlt években számos frissítésen átesett, és jelenleg már olyan hatótávval rendelkezik, ami lehetővé tesz, akár egy balatoni kirándulást is.

A BMW i3 jelenleg 120 Ah akkumulátorral két kivitelben készül, 170 lóerős motorjával akár 300 km megtételére képes (WLTP ciklus szerint), a nulláról 100 km/h-ra való sprintet pedig 7,3 másodperc alatt teljesíti.

„Az elektromos autók arányának növelése a flottában mindig is kulcsfontosságú volt számunkra, és az utóbbi időben mind az infrastrukturális, mind pedig a gépgyártó oldali akadályok kezdenek elhárulni. A MOL Plugee-nak köszönhetően mind Budapesten, mind országszerte folyamatosan bővül az elektromos töltőhálózat, jelenleg 35 állomást üzemeltet a vállalat.”

„Emellett az utóbbi hónapokban az autógyártók is egyre inkább elmozdultak az elektromos autók gyártásának irányába. Úgy vélem, ez a két dolog akár lökést is adhat annak, hogy tovább bővítsük a flottát újabb elektromos autókkal” – mondta Czikora Tamás, a MOL-csoport mobilitási vezetője. „Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy a prémium autókra jelentős a kereslet, így az elektromos flotta bővítésénél a BMW i3 modell egyértelmű választás volt.”

A BMW i3 modellek havi díjas konstrukcióban 119 forintos percdíjjal és 15 999 Ft-os napi díjjal bérelhetőek, az alkalmi felhasználók pedig 129 Ft/perc és 19 999 Ft/nap díj mellett ülhetnek a prémium kompakt volánjához.

A MOL Limo reprezentatív online felméréséből kiderült, hogy az autómegosztás azok körében a legnépszerűbb, akik egyaránt használnak saját vagy céges autókat, illetve tömegközlekedési eszközöket. A kutatás rávilágított, hogy minden második válaszadó a költséghatékonyság miatt választja az autómegosztó szolgáltatást, míg az egyik legnagyobb visszatartó erő – amit minden 5. felhasználó megemlített – az az, hogy a Limo-val csak kompromisszumukat kötve lehet Budapesten és Pest megyén kívül autózni.

Erre reagált a MOL Limo, és szolgáltatása immár a hagyományos, percdíjas bérlési konstrukció mellett június végétől kedvező áron, napidíjas bérlés keretében is elérhető lesz. A felhasználók ezentúl a szolgáltatási terület, sőt Budapest határát elhagyva, akár egy-két napos kirándulásra is használhatják a MOL Limo flotta autóit. Az ügyfelek a bérlést minden esetben a zónába visszatérve, azon belül fejezhetik be. Az autók tankolása és töltése a felhasználókra van bízva.

Forrás: BMW

