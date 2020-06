A leginkább csak Humveeként vagy Hummerként ismert monstrum az Egyesült Államok és több más ország hadierejének fő járműve évtizedek óta. A Suzuki Jimny nem is különbözhetne tőle jobban. Egy kis, japán SUV, ami olcsó, de szívós. A Carwow videójában gyorsulási versenyen mérik össze erejüket.

Ebben a Hummerben egy 6,5-literes turbódízel van 197 lóerővel és 583 Nm-es nyomatékkal, míg a Jimny 1,5-literes négyhengerese 101 lóerős és 130 Nm-es. Ezen felül a súly a legnagyobb különbség kettejük között: A Suzuki harmadannyit nyom, mint a Humvee.

Emiatt a gyorsulási versenyen könnyen meg is veri hatalmas ellenfelét. A Jimny a negyedmérföldes távot 18,4 mp alatt teljesíti, ami gyorsnak nem gyors, de 10 mp-cel jobb, mint a Hummeré. Persze tekintve, hogy a H1-et a hadseregre szabták, a sebesség helyett a megbízhatóság és a teherbírás a fontosabb nála.

A fékteszten azonban a Humvee tündököl. Bár sokkal súlyosabb, mint a Jimny, a H1-nek nem akkora távolság megállni. Ez komoly teljesítmény. A Hummer a hadseregben továbbra is szolgál, de hamarosan a közutakra is visszatérhet elektromos formában. A hírek szerint akár 1000 lóerőre is képes lehet.

A GMC sokak meglepetésére bejelentette, hogy a Hummer következő generációját már teljesen elektromos meghajtással készítik majd. A bejelentéssel egyidőben egy rövid teasert is közétettek a modellről.