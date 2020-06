A teljesítmény szempontjából BMW-csúcsmodell az M8 Competition. Még gyorsabb azonban a Manhart segítségével, akik konkrétan hiperautó-vadásszá változtatták rengeteg erő hozzáadásával. Az MH8 800 nevet kapott darab 823 lóerős és 1050 Nm-t hoz ki a BMW 4,4-literes biturbós V8-asából. A Manhart szerint elég, hogy 2,6 mp alatt százon legyen az összkerékmeghajtású M8-as.

Valóban ennyire gyors? Itt jön a képbe Shmee150 brit videós, aki beugrott a Manhart német központjába, hogy vessen egy pillantást a megbütykölt GT-re. Ráadásul tesztvezetésre be is ülhetett, természetesen az Autobahn korlátozás nélküli szakasza felé véve az irányt. Erről kicsit később.

A videó elején közelről láthatjuk, milyen külső változások vannak a Manhart BMW-jén. Az ismerős fekete-arany séma jól áll az M8-nak, az új szénszálas front- és hátsó rész pedig visszafogottá, de vonzóvá teszi. Belül ebből még több van a Manhart logókkal, de a láthatatlan teljesítményfokozás az, amitől ez a modell különleges.

Galéria: Manhart BMW M8 Competition On Autobahn

A 4,4-literes erőforrás új turbókat, erősebb hűtőt, új kipufogórendszert és újrahangolt motort kapott, hogy minden harmóniában működjön. A felfüggesztést is leeresztették, de ahogy Shmee említi, ez nem a kényelem kárára történt és szerinte még 250 km/h-s sebességen is meglepően csendes a kocsi.

Az MH8 800 azonban ennél jóval gyorsabb is tud lenni. A videóban sajnos nem volt mérve a gyorsulása, de Shmee több különböző sprinttávon teszteli és cseppet sem kételkedik a Manhart számaiban.

Még 250 km/h-ra is izzadságszag nélkül ér a kocsi, az Autobahn egy tisztább szakaszán pedig a 305 km/h-t is eléri, de ez sem a vége. Szóval igen, a Manhart M8 Competitione egyértelműen a hiperautók közé vágyik, sőt, akár le is tud vadászni belőlük párat.