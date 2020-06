A többszáz millió forintos sportkocsik még a nehéz gazdasági időkben is jó befektetésnek bizonyulhatnak, legalábbis a Ferrari piaci értéke májusra 30 milliárd dollárra emelkedett, amivel több, náluk jóval nagyobb gyártót előznek meg, például a Fordot, vagy egykori anyacégüket, a Fiat-Chryslert.

A koronavírusjárvány körüli gazdasági zűrzavarban, úgy tűnik, a befektetők a luxusautókat találják a legbiztosabb fogadásnak. A cég nagyjából 24%-os profittal, komoly versenysport-örökséggel és egy világszerte csodált branddel dicsekedhet.

A piaci értéke így nagyjából már háromszorosa annak a 11 milliárd dollárnak, amire a volt Ferrari-elnök és vezérigazgató, az azóta elhunyt Sergio Marchionne saccolta tőzsdére lépésük előtt. Akkoriban sokan még a felére se becsülték a márkát ennek.

2015-ös tőzsdei nyitásukkor 9,8-milliárdos piaci értékük volt, aztán 2016-ban leváltak az FCA-ról. Marchionne szerint a Ferrari értékét elsősorban a neve hajtja. Az eladások elmondása szerint „mellékesek” az értékükre nézve.

A cég már régóta mindenféle ajándéktárgyra rányomja logóját, elsősorban ruhákra és órákra. Abu Dzabiban saját vidámparkjuk is van. A gyártó azonban elismeri, csak a márkára építeni jövőbeli sikerüket kockázatos vállalkozás. Amennyiben tucatárun jelenik meg logójuk, azzal elveszítik prémium imázsukat.

A céget követő elemzők szerint egyelőre fegyelmezett taktikát követnek az ajándéktárgyakkal, és óvatosan választják meg partnereiket/termékeiket. 2019-ben például az olasz luxusdivatcéggel, a Giorgio Armanival léptek szövetségre. Az ilyen üzletek az elemzők szerint tovább népszerűsíthetik a márkát amellett, hogy olasz örökségük előtt is tisztelegnek és a presztizsük is megmarad.

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: