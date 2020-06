A Mercedes-AMG küldetése egyértelmű: hatékonyabbá tenni autóikat a környezetvédelmi szabályok betartásával. Ez a kínálat villamosítását elkerülhetetlenné teszi, a gyártó már el is kezdte a hibridek piacra dobását.

Az affalterbachi márka ennél is tovább akar menni, így egy új, elektromos turbót mutattak be ma. A technológia egyenesen a Forma-1-ből érkezik, hamarosan pedig a modellekben is bemutatkozik. A cél a gázreakció javítása a turbó késlekedésének csökkentésével.

A Mercedes-AMG eTurbo egy kb. 4 cm-es villanymotort tartalmaz, amely a beömlő kompresszora és a kipufogó felé vezető turbina közé van elhelyezve. Ez már azelőtt beindítja a kompresszort, mielőtt abba levegő kerülne.

Emiatt a rettegett turbólyuk jelenség gyakorlatilag megszűnik, a motor dinamikusabb lesz, és jobban gyorsul az autó. A márka erről konkrét számokat nem adott sajnos közzé, így várnunk kell az első modellig, amelybe már belekerül.

Tobias Moers, a Mercedes-AMG igazgatótanácsának leköszönő elnöke elmondta: „Egyértelműen a villamosított jövő mellett tettük le a voksunkat. Ennek első példája az eTurbo, az elektromos feltöltő, amely a Formula-1-ből ismert technológiák közúti felhasználásának egyik jó példája lesz, ami autóink agilitását eddig nem ismert szintre emelheti.”

