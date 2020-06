Az alap 5-ös sorozat áttervezése és bemutatója után a müncheni gyártó most az erősebb változatot, az M5-öt.hozta el A változások kisebbek, de nem annyira, hogy ne tudnák kiemelni a BMW M5 kiálló vonalait.

Ugyanazok a változások láthatóak, mint az eredeti 5-ös BMW-ken, azaz új fényszórók, kicsivel nagyobb hűtőrács, és persze éppen csak módosított lökhárítók, hogy frissítsék kicsit a sportszedán megjelenését.

Galéria: 2020 BMW M5

57 Fotó

A BMW M kihasználta a frissítést, hogy öt új árnyalatot is hozzanak a modellre, ebből két-kétféle vörös és kék, illetve egy szürke van. A vásárlók emellett az M8-ról ismerős keréktárcsákat is kérhetik. Belül további újdonság a 12,3 colos középkonzol és két új gomb: a Setup és az M Mode, ahol a kocsi dinamikai beállításait lehet módosítani, pl. a felfüggesztést.

A motortérben szinte semmi sem változik. A 4,4-literes V8-as a helyén maradt, 600 lóerőt ad a sima és 625 lóerőt a Competition változatnak, mindkettőnek 750 Nm-rel. A BMW M5 LCI a 0-100-as sprintet 3,4 mp (3,3 Competition formában) teljesíti, és 11,3 mp alatt van kétszázon (10,8 a Competitionnél). Az alapverzió végsebessége 250 km/h, de opcióként a limitet 305 km/h-ig tolhatjuk.

Az M8-as Gran Coupétól kölcsönvett (legalábbis a Competition esetében) lengéscsillapító is újdonság, a BMW M szeretné, ha a szedán kényelmesebb lenne, de nem veszítene lendületéből. A fékeket is lecserélték, előre hatszelepes, hátulra egyszelepes fékbetét került. Opcióként az egészet karbon-kerámiából is kérhető, ezzel például 23 kilót le is ad a kocsi. A BMW M hamarosan egy még erősebb változatot is bemutat, az M5 CS-t.

Megérkezett az első hivatalos videó a BMW Concept i4-ről, amely elkészülte után komoly fegyver lehet majd a bajor gyártó kezében.