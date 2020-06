Bár a Lotus már most dolgozik egy, talán az egész ipart megrengető hiperautón, Yosuke Yamada, egy profi tervező így is elképzelte, hogy nézhet ki egy másik nagyteljesítményű modell a brit márkától. Yamada a CarScoopsnak beszélt arról, hogy a Ferrari FXXXhez és az Aston Martin Vulcanhoz hasonló autót akart készíteni.

A tervező, aki a japán OEM-nél dolgozik, álomLotusát „Ultimate Track Car Conceptnek” nevezte, ezzel is jelezve, hogy az aerodinamika kulcsszerepet játszik modelljében, emellett a többi Lotushoz hasonlóan ez is könnyűsúlyú.

„A legnagyobb kihívás a tanulmány elkészítésében az atletikus és feszes felületeket aerodinamikus alakokkal ötvözzem és egyensúlyozzam anélkül, hogy túl vékonynak vagy törékenynek tűnne. Mindig is imádtam, ahogy a Lotus ezt a szobrászati kifejezést átülteti az autóira.

Yamada konceptjének eleje különösen szemrevaló. A hagyományos fényszórók helyett csak LED-es menetjelzők vannak, de mivel ez egy versenyautó, ez elég is. Ráadásul a reflektorok amúgy is csak fölösleges súlyt adnának neki. A Lotus Ultimate Track Car Concept emellett szénszálas splittert és nagy légbeömlőket is alkalmaz, amelyeken átrohanva a levegő az úthoz tapasztja a kocsit.

Oldalt szintén az aerodinamikán a hangsúly, és itt is vannak nyílások a motor hűtésére. A tervező szerint az autóban egy „erősen módosított, kisméretű négyhengeres motor” lenne, ami a hátsó rész tetején kivezetett négy kipufogócsőt szépnek, de haszontalannak minősíti. Végül, ahogy minden versenyautónál, itt is van egy szénszálas diffúzor, mégpedig egy igen nagy darab.

A Lotus Evija a világ első elektromos hiperautói között gurulhat majd aszfaltra. Az alábbi videó többek között a lenyűgöző teljesítményről is árulkodik.