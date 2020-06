A Tesla új frissítést mutatott be a Model S-re, eddigi csúcsSUV-jükre, így az pár újdonságnak hála már 402 mérföldes, azaz 646 km-es hatótávval büszkélkedhet. Elon Musk, a cég alapítója és vezérigazgatója már korábban azt állította, hogy ezt a határt átlépték, és szerinte az EPA hibázott, amikor felmérték a Model S Long Range Plus változatát.

Hétfőn aztán hivatalos közleményben is bejelentették, hogy a Model S Long Range Plus nevű új változat már az EPA szerint is 646 km-es, azaz 20%-ot tudtak növelni a Model S 100D-hez képest, melynek ugyanez az akkumulátora van. A sajtóközlemény szerint ez mutatja a Tesla elkötelezettségét a „hatékonyság és az energiatakarékosság felé.”

A Tesla csapata kijelentette, „több változtatást végeztek a Tesla mérnöki, tervező és gyártási csapatai, melyek az alapvető hardver és rendszerstruktúra fejlesztését célozták” és ezzel tudtak hosszabb hatótávot kidolgozni.

Így idén februártól kezdve minden Model S Long Range Plus ennyit tud menni töltés nélkül, ezt észben tartva, aki ezt el szeretné érni, annak nem árt, ha figyeli a sebességet, mert 112 km/h felett ez már nem érvényes.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.