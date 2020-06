Lehet, hogy most az SUV-k a divatosak, de a gyártók továbbra is dolgoznak a szedánokon, így a Lexus is bemutathatta az új IS-t, ami azért a versenypályáktól sem riad el, márpedig azért nem, mert ott zajlottak a tesztjei, és bár ez nem szándékos a Lexus részéről, továbbra is ezen lesznek, a Toyota épp ezért épített saját tesztpályát, amin a nyilvánosságtól távol tudnak körözni új modelljeikkel.

Ez a központ épp a Lexus központja mellett van, nem hiába segítettek be jó sok pénzmaggal az építésbe. Az új tesztpálya első gyümölcse pedig a cikkben tárgyalt IS. Jót tett neki? Nos, a váz egyszerre lett könnyebb és merevebb, ami fejlődésnek mondható (bár ebbe a guruló laboratóriumként is szolgáló LFA is segíthetett).

A súlyoptimalizálás céljából könnyebb rugók, stabilizátor és lengőkarok kerültek rá (elvileg 20%-kal könnyebbek a rugók, de hogy mihez képest, azt a márka nem emeli ki – gyaníthatóan az eddigihez), emellett ahol lehetett, ott acél helyett aluminiumot használtak. A kerekek csavarjain is sikerült nyerni.

A motorkínálatnak három tagja van, egy kis, 2,0-literes sornégyes az első 241 lóerővel és 350 Nm-rel, egy nyolcsebességes automata váltóhoz kötve. Egy 3,5-literes összkerekes V6-os a következő, 260 lóerővel és 320 Nm-es nyomatékkal.

Az AWD-re visszatérve, ez száraz utakon 30:70 százalékarányban osztja el előre-hátra a nyomatékot, de szükség esetén át tud állni 50:50-re is. Az IS 300 a nyolcsebességes helyett egy „egyszerűbb”, hatsebességes automatát használ. Akinek igazán erős IS kell, annak a 350-es lesz a nyerő ugyanígy a 3,5-literes V6-ossal, de már 311 lóerővel és 380 Nm-es nyomatékkal.

A legerősebb változat hátsó- és összkerékmeghajtással kérhető, előbbi a nyolc, utóbbi a hatsebességes automatát kapta, de a hátsókerekes nem lomhább emiatt: 5,7 mp alatt van százon, AWD-társa pedig 5,6 alatt.

A vezetési segédletek új szintre lettek emelve, a legkomolyabb újdonság talán a dugófigyelő tempomat. A kocsi belsejében a sofőrülést immáron 10, az anyóst 8 irányba mozgathatjuk, de újak a klíma vezérlőgombjai, a napfénytető és a kulcs nélküli indító is.

A legnagyobb újítás az infotainment rendszernél történt: a képernyő 8 centivel közelebb került a sofőrhöz, 8 és 10,3 colos kiszerelésben is kapható. Emellett akár iOS, akár Android van telefonunkon, összeköthetjük az autóval, és egy 17 hangfalas Mark Levinson hangrendszerből is üvöltethetjük akár a zenét.

Utoljára érdemes még az F Sport verzióról beszélni, mely az IS sorozat csúcsa. Ez teljesen új külsőt takar és egy 311 lóerős V6-ost. A karosszérián többek között egy elegánsabb hűtőrács, belül pedig új, kétszínű utastér található.

