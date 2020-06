Minden németországi Volkswagen márkakereskedés aláírta a teljesen elektromos ID. járműcsaládra vonatkozó, új értékesítési modellről szóló szerződéseket. Az ID.3 értékesítésével a magánszemélyek és kisvállalati ügyfelek számára is elindul a nagyvállalati ügyfelek esetében már évek óta jól működő kiskereskedelmi ügynöki modell. A vásárlók zökkenőmentesen válthatnak az online és offline csatornák között, valamint közvetlenül rendelhetnek a Volkswagentől, miközben az általuk választott márkakereskedő marad a helyi kapcsolattartó. A márkakereskedő ebben az új modellben ügynökként vesz részt, és ezért a Volkswagentől jutalékban részesül.



Az értékesítés kezdetétől az ügyfelek közvetlenül a Volkswagentől rendelhetik meg az ID. járműcsalád modelljeit. Ezzel egyidejűleg kiválaszthatják a számukra megfelelő márkakereskedést, amely személyes támogatást nyújt és helyszíni szolgáltatásokkal áll az ügyfelek rendelkezésére. Az ügynöki modellben a márkakereskedők közvetítőként vesznek részt a magánszemélyek és kisvállalati ügyfelek számára történő értékesítésben. Gondoskodnak az akvizícióról, a tesztvezetések lebonyolításáról, az üzletfejlesztésről, valamint a Volkswagennel együttműködésben a járművek átadásáról.

Az ügyfél által választott márkakereskedés az értékesítési folyamat kezdetekor a bemutatóteremben történt szerződéskötéskor megszokott jutalékot és bónuszt kapja abban az esetben is, ha a járművet online, közvetlenül a Volkswagennél rendelik. A jármű árát a Volkswagen határozza meg, ezáltal nincs szükség bonyolult ártárgyalásokra, a márkapartnerek tervezhető díjazással számolhatnak - függetlenül attól, hogy az ügyfél a járművet online vagy a márkakereskedésben vásárolja meg.



Előny a kereskedőnél



Holger B. Santel, a márka németországi értékesítési és marketing vezetője elmondta: "Márkakereskedő partnereink 100 százaléka egyetért és elfogadta az ügynöki modellt, ami komoly jelzés a jövőre nézve. Az ügyfél szemszögéből a Volkswagen és a márkakereskedők egy egységet alkotnak az ügynöki szerződések megkötésével. Pontosan ezt a zökkenőmentes, minden kapcsolódási ponton összehangolt vásárlói élményt várják el ügyfeleink.

"A Volkswagen finanszírozza is a járműveket és vállalja a maradványérték és a járművek visszaküldésének kockázatát. Santel így nyilatkozott erről: "A kereskedőknek nem kell többé előfinanszírozniuk a járműveket. A raktározási és kiállítási költségeket is átvállaljuk. A kereskedők egy vonzó lízingkoncepció keretében jutnak hozzá a kiállított járművekhez."

Dirk Wendingen von Knapp, a Volkswagen és Audi partnerszervezet, a Volkswagen und Audi Partnerverband (VAPV) elnöke így fogalmaz: "Az ügynöki modell - főként a jelenlegi helyzetben - anyagilag jelentősen tehermentesíti a kereskedőket. Így partnereink arra összpontosíthatnak, ami a kereskedéseket pótolhatatlanná teszi: a személyre szabott, szakavatott ügyfélszolgálatra. Örülök, hogy a közösen kidolgozott szerződésünket minden partnerünk aláírta. Ez jelzi számunkra az ügynöki modellbe és a szervezetbe vetett bizalmat."



Magyarországon egyelőre nem tervezik a bevezetését



"Hamarosan hazánkban is megkezdődik a Volkswagen ID.3 forgalmazása" - mondta el az új értékesítési kísérlet kapcsán Dalnoki Balázs, a Volkswagen hazai márkaigazgatója. "A jelentős eseményre készülve, kísérleti jelleggel és kizárólag Németországban az ID. család magánszemély vásárlóira is kiterjesztik az egyébként már ismert, flottavásárlók esetében jól bevált ügynöki modellt. Az új értékesítési forma számos előnnyel járhat nem csak az ügyfelek, de a márkakereskedések számára is.

Nem véletlen, hogy az új modell bevezetésére az érintett márkapartnerek 100 százalékának egyetértésével kerül sor a Volkswagen németországi piacán. A Porsche Hungaria ugyanakkor egyelőre nem tervezi ezen értékesítési modell átvételét, jelen álláspontunkat csak a németországi tapasztalatok ismeretben, évek múlva tervezzük felülvizsgálni" - tette hozzá a márkavezető.