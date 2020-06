A Skoda Karoq 2017-ben érkezett meg a piacra, és a sokak által kedvelt Yeti helyét foglalta el a portfólióban. Bár mindez nem volt olyan rég, három év elegendő arra, hogy az emberek ráunjanak egy formára, ezért a Skoda a frissítés mellett döntött, igaz, túlzásokba azért nem estek az újításokkal.

Noha a mellékelt fotókon még álcafóliával ellátva látható a modell, annyi azért így is megfigyelhető, hogy a tervezők egy enyhén átalakított hűtőráccsal és egy új grafikát felvonultató fényszórópárossal már mindenképpen készültek.

A hátsó részen sajnos túl jó munkát végez a fólia, így ott nem sok betekintést nyerhetünk az újdonságokba, ám amint lehull a modellről a lepel, arra számítunk, hogy egy új hátsó lámpa és egy szintén áttervezett hátsó lökhárító is megmutatja majd magát.

Amennyiben a vállalat tartja magát a korábban megszokottakhoz, úgy az utastérben is felfedezhetünk majd néhány újdonságot, amik között a frissített, új funkciókkal ellátott infotainment rendszer szinte biztosan megtalálható lesz.

Erőforrások tekintetében egyelőre sötétben tapogatózunk, ugyanakkor jó esély van rá, hogy a legtöbb egység a jelenlegi változatból kerül át a frissített modellbe. Ezek között ott lehetnek az 1 literes és 1.5 literes TSI blokkok is, amelyektől 115 és 150 lóerős teljesítményt remélhetnek a vásárlók. Szintén bekerülhet a kínálatba néhány dízelmotor is, amik esetében a CO2-szint alacsonyan tartása érdekében néhány módosítást is eszközölhet a gyártó.

Galéria: Skoda Karoq kémfotó