A Volkswagen-csoporton belüli dráma nem szűnik, ezúttal egy elég furcsa dolog keltett hullámokat: Herbert Diess vezérigazgató elnézést kért a gyártó igazgatótanácsától. Egy még múlt héten kiadott közleményben a csoport jelezte, elfogadják a bocsánatkérést, de hogy miért kellett bocsánatot kérnie Diessnek, azt nem mondták el.

A cég közleményében ez áll: „A tegnapi igazgatósági értekezleten, melyen személyzeti témákat érintettünk, Dr. Diess saját, egy belső eseményen elmondott állításairól is beszélt. Dr. Diess hivatalosan is bocsánatot kért az igazgatótanács egyes tagjai felé mutatott megnyilvánulásai miatt, melyeket helytelennek tekint. Az igazgatótanács tagjai elfogadták Dr. Diess bocsánatkérését és továbbra is támogatni fogják a munkájában.”

Mégis miről lehet szó? A Reuters szerint Diess korábban azzal vádolt egyes igazgatósági tagokat, hogy bizalmas információkat szivárogtatnak a sajtónak, bár német sajtóértesülések szerint a VW munkástanácsa a valódi ok, akik ellenzik a gyártó költségcsökkentési tervének tempóját és mértékét.

A Porsche Automobil Holding SE, a Piech és Porsche családok holdingja, mely a Volkswagent vezeti, több részletet árult el a furcsa incidensről. Egy szóvivő szerint Diess egy többezer, a cég vezetésében hellyel rendelkező alkalmazottnak tartott belső videókonferencián jelentette ki, hogy az igazgatótanács egyes tagjai szivárogtatnak, ezeket „bűntényként” leírva. A kiszivárgott információk között a nyolcas Golf szoftverproblémái és Diess korai szerződéshosszabbításra vonatkozó kérése is ott vannak.

A hírügynökség két, az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva azt írja, a tanács a vezérigazgató kommentárját a cég vezetői elleni támadásnak vették és múlt hétfőn rendkívüli értekezletet tartottak róla.

A tény, hogy a Volkswagen-csoport a nyilvánosság elé vitte a konfliktust, komoly figyelmeztetést jelenthet Diess számára és így már jobban érteni, miért döntött úgy az igazgatótanács, hogy a jövőben inkább Ralf Brandstätter vezesse a VW márkát, akinek nehéz dolga lesz, mert neki kell levezetnie a gyártó legnagyobb németországi üzemébe tervezett költségcsökkentést.

