Az alábbi Youtube-videó kommentjeit elnézve az európaiak nem annyira örülnek az Audi döntésének, hogy dízelmotort tettek az S7 Sportbackbe. Más oka is van, hogy kritizálják azonban a sportos járművet: a kamu kipufogócsövek. A dieselgate utóélete közben egy dízeles S7-es furcsa döntésnek tűnik, de az Audi esküszik, hogy csak jót akar vele.

A Motor1.commal már többször együttműködő Auditography Kaliforniában forgathatott az S7 Sportback amerikai változatával: a benzinessel és a valódi kipufogókkal. A sötétkékre festett kasztni alatt egy 2,9-literes V6-os található az RS4-től és az RS5-től közbeszerezve, két turbóval. Ugyanúgy 444 lóerős és 600 Nm-es, mint azokban.

Az európai kommentelők szerint ez a TFSI motor az egyetlen, amit az S7 Sportback megérdemel. Ez ízlés dolga, de szerintünk sem sok oka volt az Audinak nem elérhetővé tenni az Atlanti-óceán ezen felén.

Aki egy teljesítményközpontú A7-et szeretne, annak így már az RS7-re kell beruháznia, amely ráadásul teljesen valódi kipufogóval rendelkezik. Ezt a konkrét S7-est gyorsulási teszteknek vetették alá, ahol igen jól szerepelt. Bár az Audi szerint 4,6 mp, míg 100 km/h-ra gyorsul, a videón csak 4,22 mp kell neki ehhez.

Az európai dízeles vita az S4-es, az S5-ös és az S6-os esetében is fennállnak, ezek is egy TDI-t rejtenek, mint az SQ5, az SQ7 és az SQ8. A kivételek egyike az S-jelű modellek királya, az S8, saját 4,0-literes V8-as, benzines motorjával. Az Audi Sport gyermek crossovere, az SQ2-es is benzint eszik a TTS-sel együtt, remélhetőleg az S3, mely még idén Sedan és Sportback stílusban is jön.

