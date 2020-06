Már csak a hangokból ítélve azt hihetné az ember, hogy valamilyen versenyhétvégén készült a felvétel, de nem, ez csak egy kémvideó az új Porsche 911 GT3-ról, amelyben más autók mellett a Mercedes-AMG GT R Black Series is feltűnik.

A hol máshol, mint a Nürburgringen készült felvételen a német sportkocsi új aerodinamikai elemeinek jó hasznát veszi, ezt részben fedi az álca. Új lökhárítók, egy nagy diffúzor középre helyezett kipufogókkal, pár légbeömlő a motorháztetőn és egy nagy hátsó szárny, ami a Touring variánson már nem lesz jelen.

Az áramvonalasság mellett az új 911 GT3 váza merevebb is lesz újrahangolt felfüggesztéssel és izmosabb fékekkel. Ezzel reggelire falja majd a kanyarokat, ehhez az étvágyat pedig a márka 4,0-literes boxermotorjának legújabb verziója adja, 520 lóerővel olyan részecskeszűrővel, ami a károsanyag-kibocsátást is kordában tartja.

Nagyjából 9000-es fordulatszámig lehet ereszteni, és míg a régimódi autósok örömére elérhető lesz hatsebességes kézi váltóval, akik nem szeretnek maguk pepecselni ezzel, azok egy duplakuplungos automatát is kérhetnek. Minden valószínűség szerint is csak hónapok vannak hátra az új 911 GT3 bemutatójáig, legkésőbb 2020 vége előtt meg is lesz.

