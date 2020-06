Az alábbi, Matteo Valenza által készített videón egy Tesla Model S P100D egy Ferrari F12 ellen versenyez. A két autóban remek gyorsulásukon kívül semmi közös sincs. A majd százmillió forintos F12 éppen 3 mp alatt gyorsul fel százra, míg a Model S Performance, bár jó pár millióval olcsóbb, de 2,3 mp alatt van százon.

A Tesla Model S P100D az egyik leggyorsabb sorozatgyártott modell valaha. Az őrült dolog benne, hogy teljesítménye és hatótávja folyamatosan javul, hála a hálózaton belüli frissítéseknek. A jelenlegi verzió, a Model S Performance a már amúgy is elég kemény P100D-nél is erősebb.

Eközben a népszerű benzines sportkocsik is fejlődnek. Azonban ezek a fejlesztések nem folytonosak, ahhoz, hogy ezek a gyártók jobbá tehessék autóikat, újra kell őket tervezni, új modellt kell fejleszteni stb.

Persze volt idő, amikor a villanyautókat a golfautókhoz hasonlították, és egyes esetekben ez illő leírás is volt. Emiatt sokan gyorsan leírták őket, és ma is azt hiszik, ezek alsóbbrendűek. Ehhez képest minden mai elektromos autó elég jó teljesítménnyel rendelkezik, főleg, ha vezetési élményről van szó. Akárhogy is, mindenki nézze meg ezt a videót a Ferrari és a Tesla küzdelméről, ami egészen egyoldalúra sikeredett.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.