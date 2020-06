Bár Németországban már egész májusban várták a kereskedések a vásárlókat, ők nagyrészt inkább otthon maradtak, hiába tettek biztonsági óvintézkedéseket a márkák. Az új autók vásárlása 50%-ot esett, ami csak kicsivel jobb az áprilisi 61%-os zuhanásnál. A KBA szállítmányozási hatóság jelentése szerint 168 148 autót regisztráltak be.

Eközben a VDIK importőrszervezet vezetője, Reinhard Zirpel úgy gondolja, a szalonok újranyitása „szinte semmilyen pozitív hatással nem volt a keresletre. A személyautó-piac helyzete továbbra is drámaian gyatra.” – mondta.

Bár a kormány megduplázta a támogatásokat az elektromos és hibrid modellekre, ez a csomag a benzines és dízeles modellek vásárlóinak semmilyen előnnyel nem járt. A ZDK kereskedelmi szövetség szerint a csomag „még cseppnek is kevés a tengerben” ahhoz, hogy a nagyjából 15 milliárd euró (kb. 500 milliárd forint) értékű, a kereskedésekben ragadt autóktól megváljanak.

Márkákra lebontva az adatokat azt látni, hogy minden német gyártó eladásai csökkentek. A BMW 62, az Opel 60, a VW 52, az Audi 46 és a Mercedes 43%-os esésről számolhattak be. A külföldi gyártók közül a legnagyobbat a Dacia, a Seat és a Ford vesztették, 63, 61 és 57%-kal, írja az Autonews Europe. Még a viszonylag elfogadható áprilist produkáló Tesla eladásai is 28%-os minuszban zárták a hónapot.

Voltak emellett viszont növekedést elkönyvelő márkák is, a Subaru és a Fiat is 13%-kal több autót értékesített. Eközben a villanyautók eladása is nőtt tavaly májushoz képest, 21%-kal 5578 darabra. Ez a piac 3,3%-a (tavaly ilyenkor 1,8 volt az övék), a hibridek regisztrációja pedig több, mint a duplája a tavalyinak, 6755 darabot vásároltak. A benzines autók eladásai 56, a dízeleké 52%-ot csökkent.

