Ha az ember a filmtörténelem legikonikusabb autóiról kezd beszélgetést, akkor általában KITT vagy a Hazárd megye lordjainak Dodge-a mindig előkerül. Egyikük sem élt meg azonban olyan hosszú karriert, mint a Batmobile.

Aki nem hiszi ezt el, most megnézheti a Warner Bros dokumentumfilmjét róla, a stúdió maga tette ezt közzé Youtube-csatornáján. Kulisszák mögötti felvételek mellett a tervezési és építési folyamatba is belenézhetünk. Népszerűség alapján öt darabot választottak ki, ezek közül az első az 1966-os Batman: The Movieból van.

Ennek az alapja egy 1955-ös Lincoln Futura szénfekete karosszériával és vörös kárpittal, rakétameghajtással a hátulján és fura, kupolaszerű ablakokkal. Furcsamód, ez a design a 80-as évekig állta a sarat, ám akkor jött Tim Burton.

Az ő Batmobileja vált végül a leglényegesebb verzióvá. Ezt használták az 1989-es Batmanben és az 1992-es Batman visszatérben, de az animációs sorozatban szereplő autót, mely igen népszerű lett, szintén ez ihlette.

Aztán ott van az autó az 1995-ös Mindörökké Batmanből, ami enyhén szólva nem volt népszerű – még annyira sem, mint a Batman: Kezdődik! és A sötét lovag Tumblerje, ami inkább már valami hadászatban használt kocsira hasonlít. Ugyanez mondható el a Batman Superman ellenben látott változatról, bár a dokumentumfilm csak Nolan filmjeiig megy el.

És hogy a soron következő The Batmanben milyen lesz az autó (Itt megnézhető róla pár kép), annak a végső ítéletével még várnánk, remélhetőleg csak 2021-ig kell. Az eddigiek alapján inkább fog autónak kinézni, mint harckocsinak, és ennek már örülünk.

