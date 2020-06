A Missouri állambeli St. Louis rendőrskapitánysága tett közzé képeket és egy videót egy fiatalokból álló csoportról, akik egy Chevrolet-kereskedésből visznek el három járművet. A videó mindössze másfél perces, de legalább hét embert látni rajta, akik a szalon körül mászkálnak, majd betörnek.

Miközben egy másik csoport ellop egy Camarót és egy Tahoet, a szalonban lévő csapat a kulcsokat kutatja, látni, ahogy több asztalt is felborítanak és ki-be szállnak a bent lévő autókba. Sok más információ nem derül ki belőle, de a rendőrség szerint még múlt kedden, helyi idő szerint hajnali 3 körüliek a felvételek. Azt is leírják, hogy egy ablakot betörve jutottak be a huligánok és végül három autóval távoztak.

A nyomozás még folyik és a biztonsági kamerák jó képeket készítettek az elkövetőkről, de mivel többen is maszkot viseltek közülük, komoly munka lesz beazonosítani őket. A Fox helyi kirendeltsége szerint a szalon egyike volt a fosztogatók és vandálok által George Floyd halála után megtámadott 55 üzlethelységnek. Floyd május 25-én hunyt el, miután egy minneapolisi rendőr, Derek Chauvin több, mint nyolc percig térdelt a nyakán.

A hírtelevízió a helyi közbiztonsági felelőst, Jimmie Edwardsot is idézi, aki elmondta, több, mint 200 ember „követett el bűncselekményeket hétfőről keddre virradóra” és eddig mindössze 25-öt tudtak közülük letartóztatni.

