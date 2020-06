Akik szorgalmasan bújják a Youtubeot, minden bizonnyal ismerik a Hydraulic Press Channelt, ami pár éve nagy visszhangot keltett. A csatorna lényege, hogy mindenféle tárgyakat zúznak össze egy ipari préssel.

Ugyanez az alkotó egy másik csatornát is üzemeltet, amin hasonlóan magasröptű szórakozásnak lehetünk szemtanúi, a legújabb videójában például a cél föld körüli pályára állítani egy autót csupán robbanószerekkel. Igen, pont úgy sült el a dolog, ahogy hangzik.

Lehetetlen eldönteni sajnos a kilövésre felkészített autó típusát, de azt könnyű észrevenni, hogy egészen elképesztő mennyiségű dinamitot pakoltak alá. 70 kiló robbanószerrel szeretnék a finn űrprogram udvarából az atmoszférán túlra küldeni, nem lep meg, hogy a SpaceX nem akart ebben részt venni.

Galéria: Beyond The Press Dynamite Car

6 Fotó

Mindenesetre, ahogy minden űrbéli küldetésnél, itt is volt szállítmány, de a NASA-val ellentétben, akik rengeteg időt töltenek az űrbe szálllítandó több ezer ebéd kiválasztásáról, a Beyond The Press nem sokat teketóriázott, némi pizzát raktak a modellbe. Egészen máshogy hangzik így a 30 perces kiszállítási idő.

A robbanószert két méterrel a föld alá ásták, hogy ne csak szétrobbanjon a kocsi, de tényleg felfele is induljon el. Rengeteg ásás után a dinamitot belepottyantják a lyukba. Hat órányi előkészület után ideje volt a kilövésnek. Nem annyira izgalmas, mint a SpaceX nem sokkal ezelőtti kilövése, és nem túl meglepő módon katasztrofális kudarcba is fulladt. Az autó millió darabra szakadva végezte a finn erdőben, amit azért elég szórakoztató látni.

