Noha a különböző sportautógyártók rendre hangoztatják, hogy ellenzik a befektetéscélú vásárlásokat, sokat nem tudnak tenni a jelenség ellen, amit az alábbi példa is tökéletesen szemléltet. A szóban forgó McLaren Senna GTR egyike annak a 75 példánynak, ami valaha is készült a modellből, ám valaki most úgy döntött, hogy különlegessége ellenére is megválna tőle.

Az biztos, hogy az illető sokat nem hajtotta a sportautót az elmúlt időszakban, ugyanis a mai napig mindössze 24 kilométert tettek meg vele, ami szinte hihetetlen, tekintve, hogy az F1-es autót leszámítva a valaha készült leggyorsabb McLarenről van szó, amelynek meghajtásáról egy 4 literes, ikerturbós V8-as egység gondoskodik. A teljesítményt 825 lóerőben, a maximális forgatónyomatékok pedig 800 Nm-ben határozta meg a gyártó.

A 19 colos slick Pirelli abroncsok és a felnik mögött elől hat, hátul pedig négydugattyús féknyergek búknak meg, miközben a 390 mm átmérőjű tárcsák természetesen karbon-kerámia ötvözetből készültek.

A McLaren Senna GTR kizárólag versenypályákon használható, így leendő tulajdonosának ezt a nem éppen elhanyagolható tényezőt is figyelembe kell venni. A modell egyébként 1188 kilogrammal mérlegelt (10 kg-mal könnyebb, mint a Senna), míg az aerodinamikai csomagnak köszönhetően az előállítható leszorítóerő az 1000 kilogrammot is eléri, ami 200 kg-mal múlja felül a hagyományos Senna értékét.

Galéria: McLaren Senna GTR - McLaren Philadelphia