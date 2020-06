Megszámolni is nehéz lenne, hogy Elon Musk cégei jelen pillanatban hány projektben érdekeltek, mindenesetre számunkra most az alagútfúrással foglalkozó The Boring Company újítása tűnik a legrelevánsabbnak, ugyanis a korábbi sikereken felbuzdulva újabb alagutak fúrását tervezik.

Az új "átjáró" ezúttal az Ontario International Airport és a Rancho Cucamonga nevű város összeköttetéséért felelne, ami pedig különösen érdekes, hogy az új projekt kapcsán felmerült, hogy a Tesla egy új, 12 személy szállítására alkalmas elektromos-hajtású autón történő munkálatokat is megkezdte, amiket a különböző alagutakban használnának.

Úgy tudni, az autó tervezésekor kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 12 személy csomagjai is elférjenek, vagyis egy relatíve nagy autó érkezésére kell számítani.

A méretek persze behatároltak, ugyanis az újonnan tervezett, 4.5 kilométer hosszú, a földfelszín alatt 10.7 méterrel futó alagút átmérője 4.2 méter lesz.