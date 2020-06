Eddig sem volt titok, hogy a Ford dolgozik a háttérben a modellek megújításán, mostanra azonban az is biztossá vált, hogy a Fiesta és Fiesta Van vásárlók a jövőben a 48V-os enyhe hibrid rendszer, az adaptív tempomat, a stop/go rendszer, a sebesség- és jelzőtáblafelismerő-rendszer, a parkoló asszisztens, a keresztirányú forgalomfigyelő-rendszer és az aktív fékasszisztens előnyeit is kiélvezhetik.

Az 1 literes, enyhe hibrid rendszerrel kiegészített erőforrás két kivitelben is elérhető lesz a vásárlók előtt, az egyik 125, a másik pedig 155 lóerős teljesítménnyel. Mindkét változathoz egy 7-fokozatú duplakuplungos automata egységet társít a gyártó. A Fiesta Van esetében 125 lóerős teljesítményről beszélhetünk, és itt elérhető lesz egy nem hibrid, 1 literes EcoBoost motor is, szintén 125 lóerővel, de már hatsebességes manuális váltóval. A Fiesta 1.0 EcoBoost szerényebb teljesítményű változata 95 lóerővel örvendezteti majd meg a vásárlókat.

A Ford tulajdonosok mostantól egy okostelefonos applikáción keresztül nyithatják és zárhatják autóikat, sőt, akár meg is kereshetik azt, ha esetleg elfelejtették volna, hogy az előző nap folyamán hol parkoltak le vele.

Frissült a SYNC 3 nevet viselő infotainment rendszer is, a fizikai gombok nagyobbak lettek, ezáltal a használat is könnyebbé vált. A 8 colos érintőképernyő természetesen továbbra is szerves részét képezi a rendszernek, mint ahogyan a vezeték nélküli töltés lehetősége is, ami újdonságként került most be a kínálatba.

Galéria: 2020 Ford Fiesta