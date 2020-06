Egy új autó bemutatója után minden kép a legdrágább változatról szól. Egyesek esetleg egy közepes kiszerelésű darabot is megmutatnak, de belépőszintűről még nem láttunk azonnal képet. Szerencsére a netes konfigurátorok a kép egészét megmutatják.

A BMW már fel is tette a 2021-es 4-es kupé konfigurátorát, ebben az alap 420i-t, a 430i-t és az M440i-t is megnézhetjük a dízelek mellett. A mi figyelmünket a belépőszint keltette fel, egy okból: teljesen analóg műszerfala van.

Ez elég meglepő, tekintve, hogy Németországban 15 milliós kezdőára van, a VW Golf fele ennyiért teljesen digitálisra váltott, még az alapkiszerelésben is. Emellett 15-colos acélfelnikkel és egy 1,0-literes motorral is be kell érni, de legalább a digitális kijelző alapfelszereltség.

Ami még érdekesebb, hogy a régimódi műszerfal mellé lézeres fényszórókat, vagy kormány mögötti képernyőt kérhetünk – ez nem is rossz ötlet, ha valakinek az analóg jobban tetszik. Hála nagyfokú testre szabhatóságának, ez nem zárja ki az analóg műszerfalat, sőt, még az M440i-ben is csak kiegészítőként van jelen.

