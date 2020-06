Az elmúlt hetek keserédesek lehettek a Nissan-rajongóknak. Keserű, mert kedvenc cégük 20%-os termelési kapacitáscsökkentést jelentett be, évi 5,4 millió autót csinálnak évente 69 helyett 55 modellből. Édes, mert tucatnyi új modellt lengettek be.

Ezek között a legfontosabb az új Z. A hírek szerint 400Z névre hallgató új generáció már jó ideje esedékes, de másfél éven belül itt lesz a 11 másikkal együtt. Nicolas Caverónak nem sokáig tartott a fényerővel trükközve felszínre hozni a terv titkait.

Az általa készített render (lásd fent) alapján a 240Z hatásai még nyilvánvalóbbak, elsősorban a kerek fényszórókon és a szögletes hűtőmaszkon. A laposabb hátsó rész a videóban nem szerepelt, de a pletykák szerint a 300 ZX-től átvett hátsó lámpákat kap majd. Elődeihez hasonlóan hosszú motorházteteje, erősen lejtett teteje és kidomborodó kerékívei lesznek.

A Nissan felújított sportkupéja az új Z logót is megkapja hátra a hátsó ablakok alá, míg a tető alatt egy vékony krómcsík is lesz. Ezeket mind látni a renderképen, hogy reális legyen, amennyire lehet.

Az utasteret még homály fedi, de a gyártótól az Altimához és a Sentrához hasonló műszerfal-kialakításról és érintőképernyős infotainment-rendszerről érkeztek hírek. Ez magában nem tűnik túl izgalmasnak, de csak átalakítják a dolgot, hogy sportkocsihoz méltó legyen. Egyébként kétüléses marad a modell a többi kis kupéhoz képest előzékeny méretű raktérrel.

A következő Z-ben a 3,0-literes V6-os biturbónak lesz egy fejlesztett változata a hírek szerint, ez van az Infiniti Q60 Red Sport 400-ban is egy hatsebességes kézi, vagy egy kilencsebességes automata váltó társaságában. A Nismo változata is pakliban van akár 500 lóerővel is, de ez még tényleg csak találgatás. A Nissan elmondta, két éven belül érkezni fog, szóval csak várjuk a kémfotókat a prototípusokról.

A Hyundai az i20 N-nel szeretné egészen új szintre emelni a kisautót, ehhez azonban rengeteg tesztre van szükség. Egy ilyenen sikerült levideózni az egyik prototípust.