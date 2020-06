A Lexus múlt hétfőn jelentette be, hogy az új IS bemutatója június 9-én, azaz ma lett volna, de négy napra rá közölték, hogy „a világ jelenlegi helyzete miatt” ezt elhalasztják. Bár a márka konkrétan nem emelte ki, de az eset, ami az utóbbi időben a címlapokat uralta George Floyd halála volt, aki még május 25-én vesztette életét, miután a minneapolisi rendőrségtől Derek Chauvin majdnem kilenc percig térdelt a nyakán.

Az újabb, láthatóan szenvedő, fegyvertelen fekete férfi meggyilkolásáról készült videó hatalmas lökéshullámot gerjesztett az Egyesült Államokban, már két hete folyamatosak a tüntetések, melyek kis része erőszakba és fosztogatásba torkollott, de világszerte voltak szolidaritási megmozdulások, például Berlinben, Londonban, Párizsban, Új-Zélandon vagy épp hazánkban.

Akkora a botrány, hogy néhány autógyártó is felemelte a hangját, köztük a Toyota, akik közleményben álltak ki a társadalmi igazságosság mellett, mondván: „Mindannyian elfogadhatatlan bigottságot és tájékozatlanságot tapasztaltunk a COVID-19 és az erőszak, gyilkosság és rasszizmus körül, melynek az elszenvedői afro-amerikaiak voltak Minnesotában, Kentuckyban, Georgiában és máshol. Ezeket az eseményeket nehéz feldolgozni, mi pedig mindenkire, akiket ez közvetlenül érintett, és családjukra is gondolunk.”

A cég hozzátette: „Továbbra is kitartunk a sokszínűség és a befogadás mellett és rendíthetetlenül hiszünk minden ember egyenlőségében, tiszteletében és befogadásában.”

Bár lehetséges, hogy a koronavírusnak is van szerepe a döntésben, az autót interneten keresztül mutatták volna be, így az nem lett volna nagy akadály. Azt is meg kell említeni, hogy a tüntetések miatt más események is elmaradtak, mint például a Playstation 5 bemutatója. Az IS-re visszatérve, a Lexus elárulta, hamarosan jelentkeznek az új időponttal, amúgy elég szűkszavúak a modellel kapcsolatban.

