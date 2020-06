Legutoljára Svédországban láttuk grasszálni az Audi e-tron GT-t, ezúttal azonban az Audi ingolstadti székhelye körül történt az észlelés, ráadásul újnak tűnő felnikkel. Bár álcából nincs kevesebb a modellen, az új képek sokkal jobb minőségűek, mint az előzőek voltak.

Még ha a Taycantól átvett keréktárcsákat nem is számoljuk, akkor is eléggé Taycan alakja van az E-Tronnak, formáját nézve. Ez persze nem meglepetés, hisz mindketten a Volkswagen elektromos családfájába tartoznak, de azért megkülönböztető jegyei is lesznek az Audinak.

Galéria: Audi E-Tron GT New Spy Photos

Igazából itt nem is látunk sok különbséget a tavalyi E-Tron GT tanulmányhoz képest. A tető magasabban van, ami inkább az utasok kényelmét szolgálja, mint a koncept lesimított lemeze, de a nagy felbontású képeken látni, hogy jó széles is emellett.

Amit azonban nem látni, hogy mi van az autó belsejében, és az Audi sem szólta még el magát erről. Mindenesetre várhatóan a kétmotoros felállást folytatja, amit már a konceptnél is láttunk.

Akkor 582 lóerőről szólt a fáma, de a gyártási változat vissza is vehet ebből, hogy ne ütközzön a Taycan Turbóval a piacon. A sima Taycan két motorja 522 lóerőt gerjeszt, ezzel számolva az E-Tron GT valahol 30 millió forint környékén lehet majd elérhető.

Arról sincs sok információ, hogy mikor hullajtja le az álcát az e-tron GT. A koronavírus nagyjából mindent elhalasztott, ami autókkal kapcsolatos, de még így is bízunk benne, hogy idén mindent megtudunk róla. Ha a Los Angelesi Autószalont nem törlik, az egész jó alkalom lenne erre, ha mégis, akkor a saját eseményét is megkaphatja.

Az Audi elektromos autóinak csúcsmodellje lehet - egyelőre mindenképpen - az Audi e-tron GT, melynek már a nyilvános tesztjei is elkezdődtek, alább a Nürburgringen látható a modell.