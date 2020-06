Az Ateca az az autó, amellyel a crossover-őrület elindult a Seatnál, most pedig, négy évvel gyártásának kezdete után, elérkezett az idő első frissítéséhez. A kisméretű crossover, ami a VW MQB platformjára épül és közeli rokona a másodgenerációs Tiguannak, a Skoda Karoqnak és az Audi Q3-nak, jövő hétfőn délelőtt 10-kor bemutatásra is kerül.

A bejelentés mellé egy teaser is jár, amin az autó hátulja látszik vékonyabb féklámpákkal, dinamikus indexekkel és új Ateca felirattal (a betűtípus megújult konkrétan), amely a rendszámtábla alá került. A diffúzor is letisztultabb az eddigieknél, korábbi kémfotók alapján pedig azt is tudjuk, hogy elől a lökhárító, a hűtőrács és a fényszórók is módosulnak.

A beltér is kaphat némi fejlesztést, ez elsősorban új kárpitozásban és az infotainment rendszer új szoftverében fog megnyilvánulni. Természetesen a vezetési segédletek is frissítésre kerülnek, legalábbis a Seat közleményében erre utal.

A motorkínálat is új tagokból fog állni, melyek kicsit erősebbek, de egyben takarékosabbak is. Valószínűleg enyhe és hálózatról tölthető hibridek is csatlakoznak a felálláshoz, bár erről hivatalos megerősítés nincsen. A felfüggesztés is újrahangolásra került. Az új Ateca fő riválisai olyan kompakt crossoverek lesznek, mint a Nissan Qashqai, a Honda CR-V, a Toyota C-HR és a Ford Kuga.

