A Porsche 911 GT3 RS és a Bugatti Chiron után a LEGO bemutatta harmadik nyolcadarányos modelljét a Technic név alatt. Ez a Lamborghini Sian, a márka legutóbbi újdonsága. Az Aventadorból készített új típusban egy 12 hengeres hibrid hajtáslánc lesz, különleges színe és felnijei pedig a LEGO-darabon is visszaköszönnek.

A teljes nevén Lamborghini Sian FKP 37-nek nevezett modell 60 centi hosszú, 25 centi széles és 13 centi magas lesz. Az eredetihez hasonlóan pillangós ajtajai lesznek, de a legtöbb jellemzőjét átveszi. Ahogy az előző két kiadványnál is, itt is teljesen reprodukálják a motort mozgatható szelepekkel, de a hátsó szárny, a felfüggesztések és a kormány is állítható lesz.

Ahogy a Bugattinál, itt is lesz egy apró bőrönd a kocsi elején található csomagtartóban. A modell 3696 részből fog állni és június 1-jétől már meg is rendelhető. A boltokba legkorábban augusztusban fog bekerülni. A Lamborghini vezérigazgatója, Stefano Domenicali elmondta:

„A LEGO kockák pont olyan ikonikusak, mint a Lamborghini sportkocsik. Ketten együtt testesítik meg a tervezői tökélyt, minden egyes interakcióval új érzelmeket alkotva és generációk tartják őket igen nagyra.”

Galéria: Lamborghini Sian Lego Technic

16 Fotó

„A testre szabhatósággal és a tulajdonosok vezetési stílusával minden Lamborghinit egyedivé lehet tenni, pont, ahogy a LEGO kockák minden korosztálynak végtelen lehetőséget nyújtanak az alkotásra. A Lamborghini Sian ezen különleges másolata remek építési tapasztalat lehet minden sportkocsi- és LEGO-rajongónak, ezért kivételezettnek érezzük magunkat, amiért megoszthatjuk ezt a lehetőséget a LEGO-csoporttal.”