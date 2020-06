A Lamborghini Gallardo volt az egyik első Lambo ami már az Audi szárnyai alatt készült, ami eléggé egyértelművé vált, amint az ember a kormány mögött találta magát. Spyder verziója 2006-ban látott napvilágot, három évvel a Coupe után, összecsukható teteje és kicsivel több ereje volt azonban, hála 6,0-literes V10-esének. Ennek a szürke-fekete példánynak 19300 km van a számlálóján.

Az autó a Bring a Traileren lett eladásra meghirdetve, és úgy tűnik, remek állapotban van. A Grigio Antares beltér komoly eltérés az összes többi színösszeállításhoz képest, amiket a Lamborghinikhez használni szoktak. Inkább néz ki németnek, mint olasznak.

További érdekességek még a fekete vászontető, az ezüstre festett 19-colos Callisto felnik Lamborghini logóval, a Pirelli P Zero gumik és a szintén ezüstszínű hat- és négyszelepes fékbetétek. Belül bőrborítás található szürke varrással. fűthető ülésekkel, bőrkormánnyal és az Auditól elcsent infotainment rendszerrel, ami GPS-ként is funkcionál, de kamerái is vannak hátul.

Galéria: Eladó Lamborghini Gallardo Spyder

Erő terén a Gallardo Spyder kicsit erősebb az eredeti Coupénál – 5,0-literes V10-ese így 520 lóerős és 510 Nm-es, ez a négy kerékre megy egy hatsebességes, elektrohidraulikus kézi váltón át. Álló helyzetből kb. 4 mp alatt van 100 km/h-n, ami mai szemmel nézve is elég gyors.

