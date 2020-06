A Reuters riportja szerint a Mazda 300 milliárd jenes (804 milliárd forintos) kölcsönt venne fel Japán három legnagyobb bankjától és más intézetektől a koronavírus-járvány hatásainak kibekkelésére.

A bankok, a Mitsubishi UFJ Financial Group, a Sumitomo Mitsui Financial Group és a Mizuho Financial Group a japán fejlesztési bank és sok másik hitelintézet mellett állapodott meg a csomagról, mondta el egy, az üggyel közvetlen kapcsolatban álló forrás.

Ahogy más gyártóknak is, a Mazdának is le kellett állítania a termelését világszerte, hogy a kormányok lelassítsák a koronavírus terjedését. A cég eladásai azonban már a piac állóra fékezése előtt sem voltak túl erősek. A Nikkei Asian Review cikke szerint a Mazda 650 milliárd jenes adósságot tol maga előtt, ami jóval nagyobb, mint készpénztartalékaik.

A Mazda egyáltalán nem az egyetlen japán gyártó, akik a járvány miatt pénzügyi segítséget kértek. A Toyota és a Nissan is egy ezermilliárd és egy többszázmilliárd jenes hitelért folyamodtak (utóbbi már egy komoly költségcsökkentő csomagot is bejelentett). A Mitsubishi is 300 milliárdot kapott hitelezőitől.

A Mazda eladásai 33%-ot zuhantak márciusban az előző év ugyanezen időszakához képest, elsősorban a tengerentúli piacain bekövetkezett keresletcsökkenésnek hála.

