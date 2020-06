McLaren 720S, Ferrari 488 Pista és Lamborghini Aventador SV – a háromban sok közös van, például a brutális árcédulájuk, a középmotoros kialakításuk és több, mint 700 lóerős teljesítményük.

Galéria: McLaren 720S, Ferrari 488 Pista, Lamborghini Aventador SV Drag Race

12 Fotó

Amellett, hogy más országból jöttek, mindnek külön személyisége van, mind közúton, mind a pályán. De melyikük a legfürgébb? Nos, a CarWow pont erről készített egy videót, és mi más módon lehet ezt rendesen eldönteni, mint egy régimódi gyorsulási versenyen?

Van azonban egy kis gond: A McLaren 720S igen simán nyerte a futamot, holott a számait megnézve, nem is ő a legkiemelkedőbb közülük. 4,0-literes, biturbós V8-asával 720 lóerőre képes, innen a neve, emellett 770 Nm-es nyomatékot tud.

A 488 Pista ugyanezt tudja, de egy kisebb, 3,9-literes nyolchengeresből, szintén két turbóval. Mindketten hátsókerék-meghajtásúak és hétsebességes duplakuplungos váltójuk van, de a Ferrari a könnyebb, 1390 kilós a McLaren 1420 kilójával szemben.

A Lamborghini azért kilóg a sorból. Az olasz szuperautót egy 6,5-literes szívómotor hajtja 750 lóerővel, 690 Nm-es nyomatékkal. Ezt a komoly energiát minden kerék megkapja, egy hétsebességes, de csak egy kuplungos váltónak hála, magyarán az Aventador a klasszikusabb iskola képviselője a vetélytársakhoz képest. A legnehezebb is ő: 1570 kg. És hogy hogy volt képes mindkettejüket legyűrni a McLaren? A videóból kiderül.

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: