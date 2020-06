Napokkal azután, hogy a Ford hivatalosan is bejelentette a Mustang Mach 1 visszatérését, máris jött egy adag új kémfotó a márka tesztpályája mellől a modellről, ami már jövőre piacra kerülhet. Ezeken a hűtőrács és a frontrész sarkai el vannak rejtve, de a korábbi hivatalos fotókon már lelőtték, hogy néz majd ki. Nagy, kör alakú légbeömlők vannak a hűtőrács oldalain, az előző generációval ellentétben azonban a tetőn nem lesz ilyen.

Oldalról ez a Mach 1 egy komplex küllőmintát villant a keréktárcsán. Furcsamód az első fékbetétek feketék, a hátsók vörösek. A bejelentésben látott darabon Brembo fékek voltak. Az oldalsó szög jól mutatja a hátsó spoiler agresszív szögét.

Hátul két nagy átmérőjű kipufogó fogad, minden oldalon egy. A trapéz alakú elemek mellette élesítik a kiállást. A fotós az utasoldalon is be tudott lesni, itt továbbra is a Bullitt logo van a kormányon és annak a fehér váltókarja is van benne. Ez azért lehet, mert a Ford a Bullittot használta a Mach 1 tesztmodelljeként.

Galéria: Ford Mustang Mach 1 Spy Shots

14 Fotó

A cég szerint a Mach 1-be egy 5,0-literes V8-as kerül majd és olyan fejlesztéseket lengettek be kedvcsinálónak, melyek akár a Bullitt 480 lóereje fölé is tornászhatják. Egyelőre a váltók kínálatát köd rejti, de tekintve, hogy itt kézi váltót látunk, valószínűleg ez is elérhető lesz.

A Ford egyelőre csak annyit árult el a Mach 1-ről, hogy 2021-es évjárata lesz az első, avagy legkésőbb jövő év első felében elkezdődik az árusítás, de az, hogy már most elindult a reklámkampány, azt sejteti, hogy nem nagyon akar várni a gyártó a bemutatóval.

A Ford Ranger már magában is robusztus külsejéhez illő teljesítménnyel bír, a Thunder sorozat tagjai még egy kis pluszt kapnak ehhez képest.