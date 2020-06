Az új Skoda Superb iV és a VW Passat GTE kombiváltozata a következőek, melyek megbuktak a jávorszarvasteszten. A svéd Teknikens Värld által szervezett teszteken a cseh modell kezdett, mely 65 km/h-s tempónál bár teljesítette a próbatételt, nem sokon múlt, mert hátsó része gyakran kilengett és egy bólyát is eltalált.

68 km/h-n ennél is nyugtalanabb volt a Superb és a sofőrnek komolyan kellett dolgoznia, hogy a drámai túlkormányzást korrigálja. 70 km/h-nál még súlyosabb a helyzet, két bólya is áldozatul esik a Skodának, szintén túlkormányzás miatt. 72 km/h-nál is elbukott a kocsi.

Bár a Skoda nem sportkocsi, simán kellene átmennie ezen a teszten, A riválisok közül a Peugeot 508 78 km/h-nál sem ért a bólyákhoz, a Mercedes C-osztályú kombinak ez 74 km/h-ig sikerült. Ezeknél az autó vezetési segédletei tették helyre a kocsi hátsó felét, azonnal az alulkormányzottság felé tolták a modelleket, de úgy, hogy még irányítható maradjon.

A Passat GTE hasonlóan sült fel a Skoda Superb iV-hez. A sebesség növelésével egyre túlkormányzottabb lesz, és lehetetlen a bólyák között tartani. A múltban más gyártók már igyekeztek a szükséges intézkedéseket megtenni egy ilyen videó után, kíváncsian várjuk, a Volkswagen-csoport is így tesz-e. Bölcs lenne.

