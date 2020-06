A BMW voksa a nagyobb hűtőrácsok mellett még nem mindenki tetszését nyerte el, a nagy bab alakú elemek nem mostanában fognak azonban eltűnni. A nemrég bemutatott ötös sorozatnak is nagyobb, és ha a gyártó az X5-ös negyedik generációját is megújítja majd, itt is nőni fog. Ezt próbálta lemodellezni a TheSketchMonkey nevű youtuber, aki a hűtőrács megnövelése mellett pár más változtatást is eszközölt.

A kiindulópont a jelenlegi X5-ös, ennek elejét alakította át a nagyobb ráccsal és az alsó rész megbütykölésével. A BMW i4 Concept EV-t használta, mely tavaly már bemutatkozott és kicsit véglegesebbnek tűnt, mint a szeptemberi Concept 4, a fenti videón eldöntheti mindenki maga, milyen lett az eredmény.

A nagyobb hűtőrács miatt a többi stíluselemet közelebb kell vinni a szélekhez. Ettől az ábrázat alsó része új, kevésbé szögletes lett. A modell fényszórói vékonyabbak, oldalról lesimultabbnak tűnik. Az eddig a kilincsek alatt húzódó majd a hátsó kerekek felett átívelő vonal most kettészeli a kilincseket az első lökhárítótól a hátsó lámpáig.

A BMW az X5-öt úgy mutatta be, hogy aztán 2018 végén piacra is került. Az új X5-ös ez alapján még odébb van, de akár egy frissítésnél is eszközölhetik a cserét. Ez alapján nyilván az lesz az első kérdésünk az első kémfotók befutásával, hogy mekkorák lettek a hűtőmaszkok.

