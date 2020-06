Két gépkocsivezető vált saját magatartása áldozatává Budapesten 48 órán belül. Inkább vélt, mint valós sérelmüket torolták meg más közlekedőkön, mindkét helyzetben koccanásos balesetet előidézve.

Az első eset a XVII. kerületben történt május 11-én kora délután. Egy buszsofőr tett bejelentést, elmondta, hogy egy személyautós elé vágott, majd minden ok nélkül csökkentette a tempóját, azaz: gyakorlatilag állóra fékezte a kocsit a busz előtt.

– A busz nem tudott megállni a féktávolságán belül vészfékező autós mögött, így nekiütődött – mondta Némethné Szaitz Johanna őrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlekedés-baleseti osztályának vezetője. – A történteket a fedélzeti kamera rögzítette, a helyzet kialakulását a szemtanú járművezetők írták le.

- A buszsofőr elmondta, az ütközést megelőzően a KRESZ által szabályozott és megengedett módon használta elsőbbségét, a Pesti úton egy autóbuszöbölből kanyarodott ki a személykocsi elé. Néhány méter megtétele után arra lett figyelmes, hogy ugyanez a kombi a párhuzamos közlekedésre alkalmas út belső sávjában kigyorsított a busz mellett, majd elé vágott, és befékezett.

- A sofőr, a 30 éves budapesti N. Dániel tagadta, hogy büntetőfékezésről lett volna szó. Elmondása szerint a jobbra tartási kötelezettségének eleget téve húzódott ki a külső sávba. A manővert alig befejezve azonban egy kutyát észlelt a járda mellett, és megrémült, hogy az állat elé fog ugrani, ez késztette vészmegállásra.

-A busz kamerafelvételén láttuk a hivatkozott állatot, annak felbukkanása azonban nem szolgálhatott mentségül a befékező számára. A gazdája pórázon vezette, az is látszott, hogy a kutya fegyelmezetten halad a füvön, semmi jel nem mutatott arra, hogy az út felé tartana, és képes lenne beszaladni az úttestre.

A másik eset május 13-án játszódott le a Rákóczi hídon. Hiába a higgadt hajnali óra, itt is felment a pumpa, ezúttal egy idős férfinál.

– Ezt a szituációt is rögzítette a vétlen autós fedélzeti kamerája – folytatta Némethné Szaitz Johanna őrnagy. – A kocsi mint kés haladt a belső sávban Buda irányába. Azért döntött a belső sáv használata mellett, mivel balra szándékozott volna kanyarodni, tehát jó előre „besorolt” a majdani továbbhaladását szolgáló sávba, és nem ment a megengedett legnagyobb sebességgel.

- Ezzel semminemű szabályba ütközőt nem tett, nem beszélve arról, hogy esetleges kihágásának elbírálása kizárólag a hatóságok jogköre. Azonban másként ítélte meg egy közlekedőtársa, aki a külső sávban elhaladt az autó mellett, majd irányjelző használata nélkül bevágott elé, és azonnal lefékezett.

-Ugyanaz játszódott le, mint a rákoskeresztúri ráfutásos balesetnél. A hátul haladó nem tudott megállni, és nekiütközött a vészfékező gépjárműnek. A 67 éves budapesti K. László nem tett vallomást, a látottak alapján azt valószínűsítjük, hogy a másik autós szerinte poroszkálós haladása ösztönözte cselekedetére: bosszúból fékezett be előtte.

A két büntetőfékező ellen a BRFK közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Mindketten szabadlábon védekeznek, ám sem a további kihallgatásokra, sem a bírósági tárgyalásra nem érkezhetnek saját maguk által vezetett autóval.

– A törvényalkotó meglehetős szigorral bünteti az efféle veszélyeztető magatartást – magyarázta Némethné Szaitz Johanna őrnagy. – A szándékos, beláthatatlan kimenetelű balesetek előidézésére alkalmas, indokolatlan, bosszú motiválta fékezés nem szabálysértési, vagy vétségi, hanem a legsúlyosabb, bűntetti alakzatba esik. Így a kiszabott szankciók a legsúlyosabbak.

-A mellékbüntetés is igen komoly egy autós közlekedésre berendezkedett sofőr számára: a rendőrségnek ezekben az esetekben nincs mérlegelési lehetősége, a vonatkozó kormányrendelet értelmében a gyanúsított vezetői engedélyét azonnal elvesszük. Az eljárás időtartama alatt a vétkesnek nincs módja azt visszakapni, bíróság dönt a vezetéstől való eltiltás idejéről.

- Ha a veszélyeztető magatartásával összefüggésben felmerül, hogy pszichésen alkalmatlan a vezetésre, később szigorított körülmények között kell számot adnia képességeiről. Pályaalkalmassági vizsgálat során kell bizonyítania, hogy birtokában van az adott kompetenciáknak, és képes a közlekedéssel járó nyomást, a gyakorlatlanabb vagy éppen pont a rámenősebb közlekedők által előidézett helyzetek okozta pszichés igénybevételt felelősen helyén kezelni.

- A KRESZ nem véletlenül fogalmazza meg, hogy közlekedni csak járművezetésre alkalmas állapotban lehet. Elsőként ezzel kapcsolatban mindenki az ittas vagy tudat­állapot-módosító szerek által kiváltott bódult állapotra gondol, ezeket a behatásokat a jogszabályok egyértelműen büntetni rendelik. A járművezető szubjektív, de felelős önvizsgálata szükséges ahhoz, hogy felmérje fiziológiai vagy lelki alkalmasságát, mielőtt volánhoz ül.

- Tragédiához vezethet, ha valaki elalszik vezetés közben, ugyanígy halált okozhat, ha túlontúl felpörgetett, rossz döntésekre sarkalló idegállapotban vesz részt a közlekedésben. Emberek vagyunk, óhatatlanul végbemennek bennünk lelki folyamatok, ha sérelmesnek, méltatlannak gondolunk egy helyzetet. Lehet egészen rút dolgokat gondolni, lehet szitkozódni, a zenét feltekerni, akár a kormányra csapni is.

- Büntetőfékezni, móresre tanítani, leckéztetni, visszavágni, bármilyen veszélyeztető módon elégtételt venni tilos. Nem éri meg: sem erkölcsi, sem büntetőjogi értelemben. A jelenkor technikai vívmányai már lehetővé teszik, hogy mind több járműben legyen fedélzeti kamera, amely tárgyilagosan dokumentálja a történteket, nem lehet tehát hazugságokkal félremagyarázni egy balesetet. A rendőrök munkáját a vizsgálatok során a folyamatosan gyarapodó térfigyelő kamerák is segítik, emellett számos technikai és kriminalisztikai eszköz áll rendelkezésükre, hogy képesek legyenek rekonstruálni a történteket.

Forrás: Police.hu

