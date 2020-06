Az Origo vette észre péntek délután, hogy a Lada Magyarország hivatalos honlapjáról eltűntek a megvásárolható modellek, és amikor az 50 éves márka internetes ügyfélszolgálatán kérdeztek rá, azt a választ kapták, hogy a 2015 óta hazánkban ismét megvásárolható Niva (nem ezen a néven) és Vesta is kikerül a piacról.

Persze ez még nem hivatalos információ, jövő héten érkezhet majd hivatalos közlemény a döntésről. Várhatóan a márkaszervízek azonban maradnak, de ez lesz az egyetlen szolgáltatás a gyártó részéről.

A híroldal cikkében arról is beszámol, hogy a lépés hátterében az áll, hogy a Ladákat gyártó AvtoVAZ tulajdonosa, a Renault szeretne helyet csinálni saját almárkájának, a Daciának, mely hamarosan új modellekkel érkezik. Mindeközben a honlapra az említett modellek visszakerültek.

